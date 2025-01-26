عناوين الصحف ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025

A+
A-
النهار: عضو أميركي بارز في لجنة المراقبة لـ"النهار": لم ينته العمل بعد
الديار: الدولة تستنفر لفرض الانسحاب الاسرائيلي... واهالي الجنوب يتجهون للعودة الى قراهم
لقاء ايجابي ومثمر بين بري وسلام: لا عقدة مع الثنائي
عملية التأليف خرجت من الفرملة فهل تولد الحكومة الاسبوع المقبل؟
الأنباء الكويتية: مسؤولون شددوا على عدم خرق الهدنة وضرورة الضغط الديبلوماسي
لبنانيون يأملون عدم تلازم تأخير الانسحاب الإسرائيلي مع ولادة الحكومة
الشرق الأوسط السعودية: اشتباكات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية بجنوب جنين... ومقتل طفلة
الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 3 جنود أحدهم بـ«جروح خطيرة»