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الموقف الأميركي يوفر الغطاء للقرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب من الجنوب

26
JANUARY
2025
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الأنباء الكويتية: خطف الوضع الجنوبي الاهتمام وحبس الأنفاس عشية الوصول إلى نهاية مهلة الـ 60 يوما، التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

 

وجاء الموقف الأميركي ليوفر الغطاء للقرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب، بعدما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن ان الانسحاب من لبنان «سيستغرق أكثر من 60 يوما لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل».

 

وقد تلقى مخاتير عدد من البلدات الحدودية اتصالات تدعو أبناء هذه القرى إلى عدم التوجه إليها، وانتظار الدعوة من قبل الجيش اللبناني.

 

وبينما وضع «حزب الله» الأمر في عهدة الدولة والمؤسسات الدولية، إلا ان المحاذير تبقى قائمة من أي مواجهة، في وقت واصلت إسرائيل عمليات التدمير والتوغل خارج الشريط الحدودي المحتل، وتفجير منازل وبنى تحتية اقتصادية.

 

في المقابل، أظهر انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية حجم الدمار، إذ أعلن رئيس بلدية ميس الجبل كبرى بلدات الشريط الحدودي عبدالمنعم شقير، أن هناك 3000 وحدة سكنية بين تدمير كامل أو جزئي في البلدة.

 

كما ذكرت بلدية الناقورة أن الدمار بلغ نحو 95% من المنازل، بعد ان كان بحدود 35% فقط عند إعلان وقف إطلاق النار.

 

وأصدرت قيادة الجيش بيانا دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرا إلى وجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي. وحثت المواطنين على التحلي بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش.

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