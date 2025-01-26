اضطرابات أمنية في الساحل السوري

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق: سعاد جروس-

عمّت موجة من الاضطرابات مناطق الساحل السوري، ليل الجمعة - السبت بعد تنفيذ هجمات على حواجز تابعة لقوى الأمن في اللاذقية، على خلفية شائعات حول عودة ماهر الأسد إلى الساحل، وانسحاب قوات إدارة العمليات من المنطقة.

كما انتشرت شائعات بتحرك الطيران الروسي مع عودة ماهر الأسد، فخرج مسلحون من أتباعه في قرى طرطوس، رافعين أعلام النظام السابق وصور بشار وماهر الأسد، وسط إطلاق نار كثيف، معلنين «بدء المعركة».

واتهمت وزارة الإعلام «جهات مرتبطة برموز النظام السابق، بالتعاون مع بعض الإعلاميين الحربيين»، ببث الشائعات، في حين شنّت قوى الأمن حملة تمشيط واسعة في ريف اللاذقية وطرطوس.