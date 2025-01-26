اتصالات فرنسية لإنقاذ وقف النار في لبنان... العودة إلى القرى الحدودية

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالات لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي يفترض أن يستكمل تنفيذه اليوم، بعد إعلان تل أبيب عن تأخير موعد الانسحاب من جنوب لبنان.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن ماكرون يجري اتصالات من أجل الإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق.

ويلوح السكان بالعودة اليوم باتجاه القرى الحدودية، وهو ما يمنعه الجيش الإسرائيلي الذي حذر يوم أمس السبت، سكان العشرات من القرى اللبنانية قرب الحدود من العودة إليها حتى إشعار آخر، بينما طلب الجيش اللبناني من السكان التريث، بسبب وجود ألغام وذخائر إسرائيلية غير منفجرة.



