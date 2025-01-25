تعاون لجنة الرقابة على التأمين ونقابة المهندسين .. نموذج يحتذى

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أبدت مصادر متابعة ومطلعة على عملية استدارج وفض العروض الخاصة بإدارة البرنامج الاستشفائي لنقابة المهندسين، ارتياحها الشديد لآلية فض العروض وخصوصا لناحية التعاون والشفافية المطلقة وأعلى درجات الحيادية التي أدارت بها لجنة الرقابة على هيئات الضمان (شركات التأمين)، الجوانب المتعلقة بإصدار الافادات للشركات المشاركة في المناقصة، والسرعة في تسليم كل المستندات المطلوبة للمشاركين من دون اي انحياز.

هذا الحدث كان نتيجة التنسيق بين اللجنة والنقابة عبر تسليم التقارير المتعلقة بالمحافِظ التامينية وصوغ بعض الشروط الاضافية لحماية المؤمنين.

وأبدت المصادر اعتقادها بأن هذا الانجاز لا بد أن يشكّل بارقة امل ومثال يحتذى به في الادارات العامة والنقابات المهنية، وان يطبق في كل المناقصات.