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هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر شكرت النقيب حنا ومجلس النقابة على إنجاز عقد التأمين: وفّر ٢١ مليون دولار

25
JANUARY
2025
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شكرت هيئة المهندسين في التيّار الوطنيّ الحرّ نقابة المهندسين في بيروت بشخص النقيب المهندس فادي حنا وأمين سرّ التقديمات الإجتماعية المهندس أحمد نجم الدين وأعضاء المجلس كافةً، على الانجاز الذي تحقّق في مناقصة عقد التأمين.

وقالت هيئة المهندسين في "التيار" في بيان لها: إذ إنّه ولأول مرّة منذ سنين طويلة نشهد مناقصة بهذا القدر من الشفافيّة بشهادة جميع المشاركين. فإنّ هذه المنافسة بين الشركات سمحت بتقديم السعر الأدنى وتوفير حوالي ٤ مليون دولارّا عن السنة السابقة، على الرغم من ارتفاع اسعار الاستشفاء بنسبة ١٥% ورفع سقف الاستشفاء بالدولار من ٧٥ الف الى ١٠٠ الف دولار بالإضافة إلى العديد من الأمور التي تحسنت في التغطية الاستشفائية عن السنة السابقة. يجدر الذكر إن الفرق بين الفائز واقرب المنافسين من العروض المقدّمة لسنة ٢٠٢٥-٢٠٢٦ يزيد عن ١٧ مليون دولارّا.

وتابعت هيئة المهندسين في "التيار":
هذه الأمور مجتمعة أدّت إلى توفير حوالي ٢١ مليون دولارّا وعلى الارجح لعدم زيادة الإشتراك السنوي على المهندس لسنة ٢٠٢٥-٢٠٢٦، التي لم تكن لتحصل لولا تعديل دفتر الشروط وإجراء مناقصة شفافة وعادلة بين جميع الشركات

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