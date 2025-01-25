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"حزب الله" دان إعادة إدراج الإدارة الأميركية لحركة "أنصار الله" ضمن لوائح الإرهاب

25
JANUARY
2025
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 شجب "حزب الله"، في بيان، "قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‏‏لوائح الإرهاب الأميركية، واعتبره "تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم، الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت". 

واعتبر ان "الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة، خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب"، مضيفا "‏إن هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة".‏

وختم الحزب: "‏يُعرب حزب الله عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني، ويؤكد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏

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