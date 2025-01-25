living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حال الطقس يوم غد

25
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وانخفاضها في الداخل، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ويتوقع ان تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س في البقاع الشمالي في الفترة المسائية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطه فجر الإثنين لتلامس ال 1500 متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوّي متمركز فوق الجزر اليونانية ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة أحيانا وثلوج تلامس 1500 متر فجر الإثنين، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع هيمنة للرياح الشمالية الباردة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت:غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى إحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الأحد:غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وانخفاضها في الداخل، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ويتوقع ان تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س في البقاع الشمالي في الفترة المسائية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطه فجر الإثنين لتلامس ال 1500 متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الإثنين: غائم اجمالا في الفترة الصباحية مع استمرار التوقع لتساقط أمطار متفرقة و غزيرة ومترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الواقعة في البقاع الشمالي مع إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع ال 1500 متر وما فوق. يتحسنن الطقس بدءا من الظهر حيث تسيطر الرياح الشمالية الباردة والتي تؤدي إلى إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة، لذا نحذر من خطر الإنزلاق على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال 1400 متر بسبب تكون الجليد.
الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل إجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60  و 85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (ارتفاع الموج حوالي 0.5 متر).

- حرارة سطح الماء:  19درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:   06,39   ساعة غروب الشمس:   17,02.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   