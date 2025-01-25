حال الطقس يوم غد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وانخفاضها في الداخل، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ويتوقع ان تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س في البقاع الشمالي في الفترة المسائية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطه فجر الإثنين لتلامس ال 1500 متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوّي متمركز فوق الجزر اليونانية ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة أحيانا وثلوج تلامس 1500 متر فجر الإثنين، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع هيمنة للرياح الشمالية الباردة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت:غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى إحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد:غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وانخفاضها في الداخل، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ويتوقع ان تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س في البقاع الشمالي في الفترة المسائية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطه فجر الإثنين لتلامس ال 1500 متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الإثنين: غائم اجمالا في الفترة الصباحية مع استمرار التوقع لتساقط أمطار متفرقة و غزيرة ومترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الواقعة في البقاع الشمالي مع إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع ال 1500 متر وما فوق. يتحسنن الطقس بدءا من الظهر حيث تسيطر الرياح الشمالية الباردة والتي تؤدي إلى إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة، لذا نحذر من خطر الإنزلاق على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال 1400 متر بسبب تكون الجليد.

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل إجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (ارتفاع الموج حوالي 0.5 متر).

- حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 17,02.