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٢٧ عاماً في تقدير اللبناني- الاسترالي المبدع

نظّم التيار الوطني الحر في سيدني استراليا احتفالاً بمناسبة "يوم استراليا" كرّم من خلاله كلّ من ترك بصمة محبة وابداع على أرض هذه البلاد وأغناها من أبناء الجالية اللبنانية وذلك للسنة ال ٢٧ على التوالي وقد تمّ تكريم الدكتور وليد احمر عن الطب والانسة لارا نخله عن الفنون .

قدّمت الحفل السيدة كلودين منصور جرمانوس التي رحبت

بالحضور.

حضر الحفل:

الدكتور أندرو تشارلتون، النائب الفيدرالي عن باراماتا، والمبعوث الخاص للأمن السيبراني ورئيس جمعية أصدقاء لبنان في البرلمان في كانبيرا ممثلا رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي. النائب عن غرانفيل جوليا فين ممثلة رئيس حكومة نيوساوث ويلز كريس مينز ، النائب عن هوكسبوري روبن بريستون ممثلة زعيم المعارضة في الولاية مارك سبيكمان. سعادة قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون والنائب

الابرشي المونسينيور مارسلينو يوسف ممثلا المطران أنطوان شربل طربيه. رئيسة بلدية كانبرلاند علا حامد، عضو بلدية كانتربري بانكستاون راشيل حريقة ممثلة رئيس البلدية السيد بلال الحايك وأعضاء بلدية كامبرلاند سومان ساها و سوجان سلفنسيران، ومن بلدية كانتبيري- بانكستاون انفر يسر وسعود ابو سامن. قائد شرطة بلدية كامبرلاند سيمون جلاسر واعضاء مجلس تنسيق التعددية الثقافية ضمن شرطة كامبرلاند بوزا جيركوفتش وايفون بدر. ورؤساء احزاب لبنانية(حركة الاستقلال، حزب الكتائب، تيار المردة)، جمعية المشاريع الاسلامية الخيرية، الرابطة المارونية، وسائل الاعلام (ozarab، المستقبل، التلغراف، الوكالة الوطنية، النهار)، السيد مارون الخوري المنسق الفيدرالي في التيار الوطني الحرّ استراليا، السيد طوني طوق ممثل المجلس الوطني في التيار الوطني الحر عن استراليا ،السيد روجيه حاتم نائب منسق هيئة سيدني ومن التيار الوطني الحرّ ملبورن السيد شربل راضي، وحشد من كوادر ومحبي ال-UALM.(التيار الوطني الحر أستراليا ).

بعد النشيد الوطني الاسترالي التي القته الانسة لارا نخلة ، ودقيقة صمت عن انفس الشهداء الابطال، افتتحت الحفل

رئيسة بلدية كامبرلاند السيدة علا حامد التي اشادت بدور الجالية اللبنانية في المجتمع وبعدها كانت كلمة ترحيبية من السيد مارون الخوري اعرب فيها عن اهمية هذا الحفل ودور اللبناني الخلوق في شتّى المجالات .

بعدها القى نائب منسق هيئة سيدني السيد روجيه حاتم كلمة نوّه فيها عن اهميّة ورمزية "يوم استراليا" لافتاً بانّه حان الوقت لتكريم ماضينا والاعتزاز بحاضرنا والتطلع الى مستقبل مشرق داعياً الجميع الى العمل معاً للحفاظ على التعددية الثقافية.

وبعدها تتالت الخطابات لكلّ من الدكتور أندرو تشارلتون النائب الفيدرالي عن باراماتا ممثلا رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي الذي شكر القيمين على الحفل لدعوته للمشاركة حيث عبّر عن فرحه لانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة في لبنان لافتاً انّ استراليا ستواصل دعمها للبنان. والنائب عن غرانفيل جوليا فين التي سلطت الضوء على جهود وكرم الUalm في التحضير لهذه المناسبة ولفتت الى انّها تلّبي الدعوة للمشاركة في هذه المناسبة للسنة الحادية عشر على التوالي، وللنائب عن هوكسبوري روبن برستون ممثلة زعيم المعارضة في الولاية كانت كلمة لافتة نوّهت فيها على دور المجتمعات في تقدّم واغناء استراليا.

وإنضم إلى الدكتور أندرو تشارلتون النائب جوليا فين والنائب روبن بريستون على المسرح كلّ من السيد روجيه حاتم والسيدة علا حامد لتسليم الجوائز للمكرّمين.

عرّفت السيدة جازمن ديب عن الفائزين بايجاز:

كُرّم الدكتور وليد احمر لعطاءاته وخدماته في مجال الطب وتحديداً جراحة القلب ودوره المتفاني في مساعدة مستشفيات لبنان.

وعن فئة الفنون كرّمت الانسة لارا نخله لتميّزها بالرغم من كونها" كفيفة" تمكّنت من تخطّي كلّ العقبات للنجاح على المستوى الفنّي.

في كل سنة تبادر الـUALM وتختار جمعية استرالية للتبرع لها بمبلغ رمزي كعربون شكر وتقدير لخدماتهم في المجتمع، في نهاية الاحتفال لهذه السنة قدّمت امينة صندوق الهيئة السيدة لورا شاهين شيكاً

بقيمة ٥٠٠٠$ باسم الualm للسيد بان داوي من جمعية "Aspect" التي تعنى وتهتم بالاطفال المصابين بطيف التوحد.

Happy Australia day