عناوين الصحف ليوم السبت 25 كانون الثاني 2025

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الأخبار

العدوّ لن ينسحب غداً: واشنطن تدعم تمديد الاحتلال

ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع!

البناء

ترامب يستهدف مداخيل الخليج بضخ النفط الأميركي نحو أوروبا وتخفيض الأسعار / الإعلام العبري: حماس تسيطر على المبادرة في الحرب الإعلامية وتظهر منتصرة / دعم أميركي لخرق نتنياهو مهلة الاتفاق.. والشعب والمقاومة بانتظار الدولة والجيش

الجمهورية

واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتاً والتأليف عاد إلى المربّع الأول

اللواء

رعونة الإحتلال: لن ننسحب.. والأهالي للعودة «بقوة الإتفاق»

تدفق الدعم الخليجي رهن الإصلاحات.. وسلام يعكف على إنجاز عملية التأليف أواسط الأسبوع المقبل