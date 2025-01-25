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عناوين الصحف ليوم السبت 25 كانون الثاني 2025

25
JANUARY
2025
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الأخبار
العدوّ لن ينسحب غداً: واشنطن تدعم تمديد الاحتلال
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع!

البناء
ترامب يستهدف مداخيل الخليج بضخ النفط الأميركي نحو أوروبا وتخفيض الأسعار / الإعلام العبري: حماس تسيطر على المبادرة في الحرب الإعلامية وتظهر منتصرة / دعم أميركي لخرق نتنياهو مهلة الاتفاق.. والشعب والمقاومة بانتظار الدولة والجيش

الجمهورية
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتاً والتأليف عاد إلى المربّع الأول

اللواء
رعونة الإحتلال: لن ننسحب.. والأهالي للعودة «بقوة الإتفاق»
تدفق الدعم الخليجي رهن الإصلاحات.. وسلام يعكف على إنجاز عملية التأليف أواسط الأسبوع المقبل

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