تغريدة للسيد عن "الميثاقيّة والحصص": النتيجة إنهيار الدولة وإفقار وهجرة اللبنانيين

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

الميثاقيّة والحصص! الميثاقية هي التمثيل الوطني المتوازن للطوائف في السلطة. والحصص هي التمثيل السياسي للزعامات الطائفية في السلطة، وقد درجت العادة منذ إتفاق الطائف على ترجمة الميثاقية بالحصص، سواء في الزمن السوري او بعده في زمن السيادة والحرية والإستقلال إلى اليوم، فكانت النتيجة إنهيار الدولة وإفقار وهجرة اللبنانيين، وبالتالي، التوازن ضرورة وطنية والحصص ضرر وطني… اليوم، نحن في زمن المزايدات القديمة الجديدة حول بناء الدولة، وباتت وزارة المالية محور الصراع حول الميثاقية، الميثاقية الصحيحة هي عندما تتمثّل الطوائف بأفضل ما عندها في الحكومة وعليها أن تخجل إذا تمثّلت بأرذل ما عندها، ومن يتسلّح بالعلم والأخلاق والقانون ويكون هاجسه مصلحة البلد والناس، يمثّل كل الطوائف وكل اللبنانيين في أي حكومة كانت…