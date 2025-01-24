البيت الأبيض: مطلوب وعلى وجه السرعة تمديد وقف إطلاق النار في لبنان

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أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة عن "حاجة عاجلة" لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في لبنان، وأعرب عن ارتياحه لبدء سحب القوات الإسرائيلية من القطاع الأوسط في جنوب لبنان.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رسمياً أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما، وأن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يطبق بشكل كامل وسنبقى في الجنوب بالتنسيق مع واشنطن.



وأضاف المكتب، أن الاتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني.