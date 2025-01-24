"مشروع استثماري يهدد محمية شاطئ صور وآثارها"... وجمعية الارض تناشد!

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أشارت جمعية "الأرض – لبنان"، في بيان، الى أنها "رصدت بتاريخ ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٥، تقريرا صحافيا لأحد المواقع عن أعمال حفر وبناء لإنشاء محال تجارية وسياحية بمحاذاة محمية شاطئ صور وضمن نطاق المنطقة العازلة الخاصّة بها وفي منطقة بحر الجمل المعروفة قديما بالمرفأ المصري".

ولفتت الجمعية، الى أنه "بحسب التقرير، باشر المقاول بتنفيذ المشروع الاستثماري على أراض تعود ملكيتها للجمهورية اللبنانية دون إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي خلافا لقانون حماية البيئة ٢٠٠٢/٤٤٤ ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣".

وأكدت أن" هذا المشروع يهدد محمية شاطئ صور والآثار التي يعود تاريخها لآلاف السنين في ظل سكوت تام من وزارتي البيئة والثقافة المعنيتين بالموضوع، علما أن منطقة صور مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو".

وناشدت الجمعية "جميع المعنيين وخاصة رئيس الجمهورية، والمحامي العام البيئي في الجنوب، وقف تنفيذ هذا المشروع قبل تفاقم الأضرار التي قد تنجم عنه".