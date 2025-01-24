الى اهالي القرى التي لم ينسحب منها العدو الاسرائيلي... انتظروا بيان الجيش!

A + A -

أفاد مصدر عسكري ميداني لصحيفة "الأخبار"، بـ"أننا نتعامل مع الوضع الأمني في القرى الحدودية التي لم ينسحب منها العدو الإسرائيلي وفقًا لتطور الأحداث وعلى سكانها انتظار بيان الجيش اللبناني للعودة إليها".

وقال المصدر إنّ "التنسيق مع لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار قائم لمتابعة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ "قوات العدو الإسرائيلي لا تزال تتوغل وتنفذ تفجيرات وعمليات نسف في بعض القرى الحدودية".

وفي وقت سابق، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيستغرق أكثر من 60 يوما" وهي المهلة التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد، زاعمًا بأن السبب وراء ذلك عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل من قبل لبنان.

وذكر أن "عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية"، مشيرًا إلى أن "الانسحاب من جنوب لبنان مشروط بانتشار الجيش اللبناني وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني".