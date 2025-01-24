يسرقون المنازل المتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي...!

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توافرت معلومات لقيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي عن حصول عمليات سرقة عدة من داخل شقق سكنيّة في مبنى خالٍ من قاطنيه بسبب تعرُّض جزءٍ منه للعدوان الإسرائيلي في محلّة الجناح.



وعلى الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت فصيلة الأوزاعي إلى تحديد هويّة أحد الضّالعين بهذه العمليّات، وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى: ح. ف. (مواليد عام 2006، سوري).



وبالتّحقيق معه، اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرَين، بعمليات سرقة عدة من المبنى المذكور.



وبناءً عليه، قامت قوّة من قطعات السّرية المذكورة بمداهمة مكان وجودهما وأوقفتهما، وهما كل من:



- م. ح. (مواليد عام 2012، سوري)

- ص. ح. (مواليد عام 2010، سوري).



وبتفتيش أماكن إقامتهما، تم ضبط كميّة من المسروقات. وباستماعهما، اعترفا ببيع كميّة من المسروقات في بؤرة لجمع الخردة في محلّة الأوزاعي، حيث تمّت مداهمة المكان، وضبط كميّة منها.



وقد سُلِّمَت المضبوطات الى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.