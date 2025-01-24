living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يسرقون المنازل المتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي...!

24
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توافرت معلومات لقيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي عن حصول عمليات سرقة عدة من داخل شقق سكنيّة في مبنى خالٍ من قاطنيه بسبب تعرُّض جزءٍ منه للعدوان الإسرائيلي في محلّة الجناح.

وعلى الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت فصيلة الأوزاعي إلى تحديد هويّة أحد الضّالعين بهذه العمليّات، وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى: ح. ف. (مواليد عام 2006، سوري).

وبالتّحقيق معه، اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرَين، بعمليات سرقة عدة من المبنى المذكور.

وبناءً عليه، قامت قوّة من قطعات السّرية المذكورة بمداهمة مكان وجودهما وأوقفتهما، وهما كل من:

- م. ح. (مواليد عام 2012، سوري)
- ص. ح. (مواليد عام 2010، سوري).

وبتفتيش أماكن إقامتهما، تم ضبط كميّة من المسروقات. وباستماعهما، اعترفا ببيع كميّة من المسروقات في بؤرة لجمع الخردة في محلّة الأوزاعي، حيث تمّت مداهمة المكان، وضبط كميّة منها.

وقد سُلِّمَت المضبوطات الى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   