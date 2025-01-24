الرابطة المارونية: قضية النازحين السوريين يجب ان تكون من البنود الرئيسية في البيان الوزاري المرتقب للحكومة الجديدة

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علق المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في بيان، على "ما أدلى به مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف القاضي نواف سلام ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وأشارت الرابطة إلى أن "غراندي لم يحمل معه إلى المسؤولين اللبنانيين أي خطة تنفيذية أو برنامج عمل لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم"، وقالت: "لا تزال المفوضية تربط عودة السوريين إلى سوريا، بتحسين الأمن والاستقرار السياسي، واحترام حقوق كل الفئات، ودعم المجتمع الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب الدعم الدولي للبنية التحتية وسبل العيش في سوريا".

ورأت أن "موقف غراندي يعكس إصرار المفوضية على إبقاء النازحين السوريين في لبنان إلى حين تنفيذ الشروط نفسها، التي كانت تكررها قبل سقوط النظام في سوريا، حيث كان المجتمع الدولي والمفوضية يعتبرانه عائقا أمام هذه العودة".

وأثنت على "موقف رئيس الجمهورية الذي أكد فيه أمام غراندي أن الدولة لم تعد تستطيع تحمل عبء ما يشكله النازحون السوريون على مختلف المستويات، وأن لبنان يريد عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت إلى نزوحهم".

وطالبت بـ"أن تكون هذه القضية، إضافة إلى قضايا مهمة أخرى، من البنود الرئيسية في البيان الوزاري المرتقب للحكومة الجديدة".