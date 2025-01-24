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الرئيس عون للعاملين في قصر بعبدا: استمروا في عطائكم فالمهام الملقاة على عاتق المديرية العامة تحتاج الى متابعة دائمة

24
JANUARY
2025
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رأس رئيس الجمهورية جوزاف عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا إداريا ضم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومسيّر المديرية العامة للشؤون القانونية القاضي يحيى كركتلي ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ومدير مكتب رئيس الجمهورية العميد وسيم الحلبي. وخصص الاجتماع للبحث في عمل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بمختلف دوائرها واقسامها ومكاتبها وأعطى خلاله الرئيس عون التوجيهات لحسن سير العمل.

وبعد الاجتماع قام الرئيس عون بجولة على مكاتب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدءا من مكتب الاعلام حيث التقى العاملين فيه والإعلاميين، ثم انتقل الى مبنى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية واستمع الى شروحات قدمها الدكتور شقير حول المهام التي يقوم بها الموظفون كل حسب مسؤولياته، وما تحقق من اعمال خلال فترة الفراغ الرئاسي. واستطلع الرئيس عون حاجات مختلف المديريات والاقسام والوحدات داعيا جميع العاملين الى الاستمرار في عطائهم لاسيما وان المهام الملقاة على عاتق المديرية العامة للرئاسة تحتاج الى متابعة دائمة.

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