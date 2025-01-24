منخفض جوي بارد يحمل معه أمطاراً وبرقاً ورعداً.. في هذا اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية، مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة، ويحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا وثلوجا على 1500 متر فجر الإثنين، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع هيمنة للرياح الشمالية الباردة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق.

الأحد:

غائم جزئيا يتحول خلال النهار إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة عل الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم بدءا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال50 كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1700 متر ويتدنى مستوى تساقط فجر الإثنين لتصل الى 1500 متر.

الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وانخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر. يتحسنن الطقس بدءا من الظهر حيث تسيطر الرياح الشمالية الباردة التي تؤدي إلى إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة، لذا نحذر من خطر الإنزلاق على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال 1400 متر بسبب تكون الجليد.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة ، في الداخل من 5 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل إجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,41

-ساعة غروب الشمس: 16,59