إسرائيل تلوّح برد قاسٍ بشأن الانسحاب من لبنان...!

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أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المجلس الوزراي لم يصدر قرارا حاسما بشأن الانسحاب من لبنان.

وأضافت القناة، أن الكابينت يقرر البقاء في مواقع الجيش الحالية بلبنان ويهدد برد قاس على أي خرق من حزب الله.

وختمت أن التنسيق مع الجانب الأميركي بشأن الخطوات المقبلة في لبنان مستمر.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم أمس الخميس، إلى أنَّ "إسرائيل تطلب تمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا إضافية في جنوب لبنان".

وأضافت وسائل إسرائيلية، "تستعد إسرائيل لإنسحاب معين حتى نهاية وقف إطلاق النار الأصلية ولكن مع عدم الانسحاب بشكل تام".