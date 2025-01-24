living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تلقّى الروس انتخاب عون وتكليف سلام؟

24
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية: عماد مرمل-

صحيحٌ أنّ موسكو تعطي الأولوية القصوى للحرب مع أوكرانيا، ربطاً بمصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي وانطلاقاً من كون «جارتها» باتت تشكّل خط تماس واشتباك مع حلف «الناتو» بمجمله، لكن ذلك لا يعني انّ روسيا تهمل الملفات الأخرى، خصوصاً في الساحات التي تشكّل مساحة تنافس وتجاذب مع الولايات المتحدة الاميركية.

 

وإذا كانت حسابات روسيا في هذه المرحلة قد دفعتها إلى مراجعة خياراتها في سوريا والتغاضي عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الّا انّها تحاول في الوقت نفسه التكيّف مع الواقع الجديد في سوريا وحصر خسائرها هناك، وإن تكن الإدارة الحالية الحاكمة بقيادة احمد الشرع لم تبد بعد التجاوب الكافي مع عملية جسّ النبض التي أجرتها موسكو عبر سفيرها في دمشق خلال الفترة الأخيرة.

 

وترجح أوساط ديبلوماسية في موسكو ان يكون سبب التحفّظ السوري الزائد حيال تطوير العلاقة مع روسيا، عائداً إلى هاجس العقوبات الغربية التي تسعى دمشق إلى رفعها، وبالتالي هي تبدو كأنّها تسعى إلى تفادي أي استفزاز للغرب، قد يتسبب به أي استعجال في الانفتاح على الكرملين، خشية من أن يؤدي مثل هذا الأمر إلى مزيدٍ من التعقيدات في مسألة إزالة العقوبات او تخفيفها.


وعلى مقربة من سوريا الجديدة، تراقب القيادة الروسية أيضاً ما يجري في لبنان المتجدد على وقع انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة من خارج إطار النادي التقليدي.


ومن المعروف انّ موسكو كانت من الداعمين صراحة، وبلا أي مواربة، لوصول رئيس تيار»المردة» سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. ولكنها تفادت في الوقت نفسه ان تبدو كمن يخوض معركته ويحاول الضغط لانتخابه، كما فعلت باريس على سبيل المثال في إحدى المراحل.


وبهذا المعنى، تسعى موسكو في استمرار إلى تقديم نفسها بمظهر من يحاذر التدخّل النافر في تفاصيل الشؤون اللبنانية، معتبرة انّ سلوكها الديبلوماسي في هذا المجال مختلف عن سلوك القوى الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة.


يُضاف إلى ذلك، انّ روسيا تحرص على عدم تكبيل سياساتها بخيارات جامدة ومقفلة، وهي تفترض انّ من واجبها كدولة كبرى أن تقارب الأحداث بواقعية وان تتكيّف معها وفق مقتضيات مصالحها الاستراتيجية.

 

وعلى أساس هذه القاعدة، فإنّ موسكو بادرت فوراً إلى التعاطي بإيجابية مع انتخاب العماد جوزاف عون، ورحّبت باختياره رئيساً للجمهورية، على رغم من انّه يحظى بدعم أميركي صريح، إلى جانب انّه لا توجد اصلاً معرفة او علاقة مسبقة بين الرئيس المنتخب والقيادة الروسية، خلافاً لما هو عليه الوضع مع فرنجية.


وقد بادر الرئيس فلاديمير بوتين غداة انتخاب رئيس الجمهورية إلى تكليف السفير الروسي الكسندر روداكوف لدى بيروت بزيارة عون في قصر بعبدا، وإبلاغه تهاني القيادة الروسية بانتخابه ومؤازرتها له في مهمّته.


وخلال لقاء تمّ قبل أيام بين السفير اللبناني في موسكو شوقي بونصار ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، كرّر المسؤول الروسي على مسامع السفير دعم بلاده الكامل لعون ووقوفها إلى جانبه وأملها في أن ينجح في مواجهة التحدّيات التي تنتظره. كذلك أبدى المسؤول الروسي ارتياحه إلى تكليف القاضي نواف سلام بتأليف الحكومة الجديدة، آملاً في أن يتمكن من تشكيلها سريعاً، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، حتى تباشر معالجة الملفات والأزمات المتراكمة.


ووفق مصادر مطلعة قريبة من الديبلوماسية الروسية، فإنّ من المحتمل أن يزور وفد رسمي روسي رفيع المستوى بيروت بعد تشكيل الحكومة، وذلك في إطار تأكيد الدعم للعهد الجديد وإبداء الاستعداد للتعاون معه في المجالات الممكنة.

 

وربما تشمل مهمّة الوفد زيارة دمشق أيضاً في حال اتخذت العلاقة مع الإدارة الجديدة منحى إيجابياً في المستقبل القريب.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   