مقربون من بري: «الثنائي» سهل مهمة الرئيس المكلف إلى أقصى حد... والأمور تسير على الطريق الصحيح

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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة اللبنانية: نصحت مرجعيات نيابية الرئيس المكلف نواف سلام بضرورة التعاطي بمرونة مع ملف التشكيل، وتنظيم تشابك مطالب ومصالح هذه الأطراف.

وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «هذه الأجواء دفعت بسفراء اللجنة الخماسية إلى الاجتماع للبحث في تسهيل ولادة الحكومة».

وأشارت إلى ان تأخير التشكيل بضعة أيام لن يوقف مسيرة انطلاقة المرحلة التي تحركت بعد وقف إطلاق النار وتوجت بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت انها ستستكمل بتشكيل حكومة متوازنة تعبر عن أطياف الشعب اللبناني وتساعد على قيام الدولة.

في المقابل، ذكر مقربون من الرئيس نبيه بري ان أجواء التكليف إيجابية وأن «الثنائي» قد سهل مهمة الرئيس المكلف إلى أقصى حد، وأن الأمور تسير على الطريق الصحيح.

وقالوا: «عدا وزارة المال، كان (بري) منفتحا على كل الخيارات لتسهيل مهمة التأليف، خصوصا لجهة التخلي عن وزارتي الأشغال والزراعة».