«الثنائي» يرفض بشدة عرضا من سلام... التفاصيل

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الأنباء الكويتية: علمت «الأنباء» ان «الثنائي» (حركة أمل وحزب الله) رفض بشدة عرضا من الرئيس المكلف سلام بمنح 4 وزراء شيعة لـ «الثنائي» مع وزير مسيحي يدرج في حصة «تيار المردة».

وأصر «الثنائي» على نيل الحصة الشيعية كاملة (خمسة وزراء) نسبة إلى تمثيله الكامل للطائفة في المجلس النيابي بـ 27 نائبا من 27.

وألقى «الثنائي» باللوم على الرئيس المكلف في إثارة هذه المشكلة، والتسبب تاليا في تأخير ولادة الحكومة.

وقالت مصادر مقربة منه لـ «الأنباء» إن «التعويل على دور رئيس الجمهورية لمعالجة هذه المشكلة المستجدة».

وذكرت المصادر ان «الثنائي» يتطلع إلى الحكومة الجديدة بأمل وتفاؤل، خصوصا في ملف إعادة الإعمار، وهو أبدى يقينه من ان الجيش الإسرائيلي يمعن في تدمير القرى الشيعية تحديدا، لتأليب البيئة الشعبية على «الثنائي» عشية الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، وقبلها الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو المقبل.

وكشف مسؤول سابق في «حزب الله» لـ «الأنباء» عن تفاهم مع العماد جوزف عون سبق انتخابه بساعتين في الدورة الثانية في 9 يناير، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة الأولى التي نال فيها عون 71 صوتا، والثانية التي أعلن بعدها رئيسا للجمهورية بعد نيله 99 صوتا.

ومما جاء في التفاهم، عدم استفزاز «الثنائي» بتعيينات في مراكز حساسة بينها منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام وقادة سائر الأجهزة الأمنية، وكذلك منصب وزير الدفاع، حيث اعترض كل من النائبين محمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله» والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على أحد عميدين متقاعدين من الطائفة المارونية لتولي منصب وزير الدفاع، بدعوى اتهام الضابط المرشح بالتعرض للمقاومة واعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية.

كما أيد «الحزب» ترشيحات رئيس الجمهورية لعدد من الضباط لخلافته في منصب قائد الجيش.