عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 كانون الثاني 2025

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الأخبار: وقف إطلاق النار في عهدة الدولة وأميركا

الحكومة تنتظر: "كلنا إرادة" لاعب جديد والسعودية تراقب

بيت لاهيا جريمة العصر



اللواء: رسالة سعودية قوية للبنان: دعم التوجه الإصلاحي لعون وسلام

الاحتلال يخطط لانتهاك وقف اتفاق النار.. وبرّي للجنة المراقبة: عودة الأهالي الأحد

البناء: انتظار لبناني في ظل غموض المسار الحكومي وترنّح اتفاق وقف إطلاق النار / لا كلمة سر عند الوزير السعودي… ودار الفتوى منزعجة من عدم زيارة سلام / حزب الله: تجاوز المهلة تجاوز فاضح وغير مقبول للاتفاق… وسنتابع التطورات



النهار: بن فرحان يعيد "التطبيع": ندعم الإصلاح والـ1701 محاذير التمديد تسابق موعد الانسحاب الإسرائيلي



الجمهورية: العودة السعودية تشجيع وتسهيل

عون: خطاب القسم سينفذ



الديار:«حبس أنفاس» جنوباً... وبن فرحان يُحدد الأولويات السعودية

«اسرائيل» تناور وغموض من حزب الله حول «اليوم التالي»؟!

سلام يواصل تفكيك «الألغام»... وزارة المال للشيعة



l'orient le jour: Ben Farhane officialise le retour saoudien… en attendant les réformes

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: السعودية تُعزز تعاونها مع أميركا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

من خلال توسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية



الأنباء الكويتية: «الثنائي» رفض عرض الرئيس المكلف المقايضة الوزارية بمسيحي مقابل شيعي واعترض على ضابط سابق لوزارة الدفاع

بن فرحان من بيروت: تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان