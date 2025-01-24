عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 كانون الثاني 2025

الأخبار: وقف إطلاق النار في عهدة الدولة وأميركا
الحكومة تنتظر: "كلنا إرادة" لاعب جديد والسعودية تراقب
بيت لاهيا جريمة العصر
اللواء: رسالة سعودية قوية للبنان: دعم التوجه الإصلاحي لعون وسلام
الاحتلال يخطط لانتهاك وقف اتفاق النار.. وبرّي للجنة المراقبة: عودة الأهالي الأحد
البناء: انتظار لبناني في ظل غموض المسار الحكومي وترنّح اتفاق وقف إطلاق النار / لا كلمة سر عند الوزير السعودي… ودار الفتوى منزعجة من عدم زيارة سلام / حزب الله: تجاوز المهلة تجاوز فاضح وغير مقبول للاتفاق… وسنتابع التطورات
النهار: بن فرحان يعيد "التطبيع": ندعم الإصلاح والـ1701 محاذير التمديد تسابق موعد الانسحاب الإسرائيلي
الجمهورية: العودة السعودية تشجيع وتسهيل
عون: خطاب القسم سينفذ
الديار:«حبس أنفاس» جنوباً... وبن فرحان يُحدد الأولويات السعودية
«اسرائيل» تناور وغموض من حزب الله حول «اليوم التالي»؟!
سلام يواصل تفكيك «الألغام»... وزارة المال للشيعة
l'orient le jour: Ben Farhane officialise le retour saoudien… en attendant les réformes
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: السعودية تُعزز تعاونها مع أميركا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
من خلال توسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية
الأنباء الكويتية: «الثنائي» رفض عرض الرئيس المكلف المقايضة الوزارية بمسيحي مقابل شيعي واعترض على ضابط سابق لوزارة الدفاع
بن فرحان من بيروت: تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان