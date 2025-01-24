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تفاؤل سعودي بمستقبل لبنان

24
JANUARY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تفاؤل المملكة بمستقبل لبنان، مؤكداً، لدى زيارته الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر.

 

وحطّ بن فرحان في بيروت، بعد ظهر أمس (الخميس)، للقاء المسؤولين اللبنانيين، قبل أن يتوجّه إلى سوريا ظهر اليوم.

 

وأفاد لدى لقائه عون بأن القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة «تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب عون بعد تنصيبه؛ حيث إن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به، وإفساح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي».

 

وأكد بن فرحان حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراساً في المنطقة، ونموذجاً للتعايش والازدهار، منوهاً بقيادة عون وبخطاب القسم. وأكد أن المملكة العربية السعودية ستكون إلى جانب لبنان، وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه.

 

وشكر عون المملكة على جهودها لمساعدة لبنان، لا سيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي، عادّاً أن زيارة بن فرحان للبنان بمثابة «رسالة أمل».

الشرق الأوسط,الشرق الأوسط
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