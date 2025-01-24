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الشروط الجديدة لدخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا

24
JANUARY
2025
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حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين بموجبها دخول الأراضي السورية.

وأعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" السورية في تعميم عن تحديد الحالات التي يسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بالدخول إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

وتضمنت الحالات التي يسمح لها بدخول سوريا وفق القرار الصادر، أنه يسمح لحامل إقامة سورية سارية المفعول بدخول سوريا، لكن يتوجب عليه تقديم هوية أو جواز سفر صالح، مع الإقامة الأصلية بشرط أن تكون سارية المدة.

وأكد القرار الصادر، أن الزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سورية: يشترط أن يكونوا برفقة صاحب الإقامة، ويطلب جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة.

كما يشترط على زوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري الفلسطيني، جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، مع مستند يثبت صلة القرابة (مثل وثيقة الزواج).

كما يسمح بدخول عاملات الخدمة المنزلية برفقة كفلائهم اللبنانيين. ويتوجب على العاملة حيازة جواز سفر وإقامة صالحة مدون عليها اسم الكفيل، مع وضع إشارة على جوازات السفر لتأكيد الدخول والمغادرة مع الكفيل.

أما حامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية، فيشترط أن تكون إقامته صالحة لمدة لا تقل عن شهر، مع جواز سفر لبناني أو هوية لبنانية.

ويسمح بدخول موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شرط أن يحملوا جواز سفر أو بطاقة عضوية في المنظمة.

ويدخل التجار إلى سوريا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة السورية الراغبة في التعاون أو الاستثمار.

كما يسمح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى بين الجانبين وفق ترتيبات محددة، مع تحويل المريض بين سيارات الإسعاف اللبنانية والسورية في نقاط العبور، فيما يتطلب دخول المرضى تقريرا طبيا من الجهة المعالجة في سوريا.

أما بشأن السوريين المرحلين من لبنان فيتطلب إرسال قائمة بأسماء المرحلين مع صورة مستنداتهم.

ويشترط حصول الطلاب اللبنانيين على إقامة طالب للدراسة في الجامعات السورية ليتمكنوا من الدخول إلى سوريا، كما يشترط على الشخصيات والوفود الدينية، التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية.

وفي حال وجود مسافرين غير مستوفين للشروط، يتم التنسيق عن طريق رئيس المركز الحدودي، وفق الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا.

وبخصوص السيارات الخاصة، يجب أن يكون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا.

كما يشترط على الإعلاميين الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية قبل دخول البلاد.

كما أورد البيان السماح بدخول الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم، ويسمح بمرافقة شخصين على الأكثر، مع تقديم جوازات السفر أو الهوية.

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