بن فرحان بعد لقائه سلام: نتمنى على اللبنانيين تغليب المصلحة العليا والسير في الإصلاحات الضرورية

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استقبل الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في دارته في قريطم، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد بخاري.



وكانت مناسبة قدم خلالها الوزير السعودي الى الرئيس سلام التهنئة بتكليفه، واكد "وقوف المملكة الى جانب لبنان"، متمنيا على "اللبنانيين تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير في الإصلاحات الضرورية".



من ناحيته، رحب الرئيس سلام بالوزير بن فرحان، مشددا على "دلالة هذه الزيارة بعد 15 سنة على آخر زيارة لوزير خارجية سعودي الى لبنان".



واكد الرئيس سلام ان "هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، وانه يعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك".

كما اكد عزمه "السير في الإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية والمالية المطلوبة"، معربا عن التزامه "باعادة لبنان الى محيطه العربي الطبيعي ، واستعادة دوره الى جانب اشقائه العرب".