الدفاع المدني: انتشال جثماني شهيدين من الحيين الجنوبي والغربي في الخيام

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني تمكنت اليوم، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، اليوم، الخميس الواقع في ٢٣-٠١-٢٠٢٥، من انتشال جثماني شهيدين، أحدهما من الحي الجنوبي والآخر من الحي الغربي في بلدة الخيام، وذلك في إطار الجهود المستمرة، للأسبوع السادس على التوالي، للبحث عن المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأشارت إلى أن "الجثمانين نقلا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويتيهما وفقاً للإجراءات المعتمدة".

ولفتت إلى أن "فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني تواصل عمليات البحث والمسح الميداني يوميا، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في البلدات المتضررة، بهدف العثور على جميع المفقودين، على أن تستكمل الأعمال وفق الخطط الموضوعة".