غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عن آية شيئا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة بـلاغٌ جاء فيه، "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: آية محمّد ذيب (مواليد عام 2005، لبنانيّة) الّتي غادرت بتاريخ 20-01-2025 منزلها الكائن في بلدة الغازية إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".



أضاف البلاغ، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".