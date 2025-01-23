"ضبط قادما من اسرائيل"... امن الدولة تكشف عن عملية هامة: هكذا القينا القبض على هذا الجاسوس!

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام، البيان الآتي:



بعد عمليّة مراقبة ورصد دقيقة، تمكّنت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة - مكتب بنت جبيل، من توقيف المدعو (ع. ص.) أثناء عودته من الأراضي المحتلّة، التي كان قد دخلها خلسةً.

وقد اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوّده به الإسرائيليّون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامّة في لبنان، ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين العدوّ. وأقرّ بأن الإسرائيليين زوّدوه بسترة تحتوي بطريقة مخفيّة على مبلغ ماليّ كبير لدعمه في تنفيذ مهامّه التجسّسيّة.



اعترف المدعوّ (ع. ص.) بتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كُلّف بها من قِبَلهم، وبعد مراجعة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، أُشير إلى ضبط جميع الأعتدة المضبوطة بحوزته، بما في ذلك تلك التي وُجدت في منزله بعد تفتيشه، وتمّ تسليم الموقوف إلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.