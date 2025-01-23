توقيف مروجة مخدرات في عكار بحقها 4 مذكرات عدلية بجرائم خطف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن نشاط إحدى مروّجات المخدرات والخطف وعمليّات التزوير في منطقة عكار. وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديدها وتوقيفها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت شعبة المعلومات لكشف هويّتها، وتُدعى: "م. ج." (من مواليد عام 1993، لبنانيّة)، المعروفة باسم "سيدة"، ويوجد بحقّها 4 مذكّرات عدليّة بجرائم خطف"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-01-19، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدها على متن "بيك آب" نوع "تويوتا تاكوما" لون صحراوي دون لوحات وذات زجاج حاجب للرّؤية، في محلة مفرق كوشا، حيث تمّ تنفيذ كمين محكم وجرى توقيفها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتفتيشها والـ"بيك آب"، ضُبطت بحوزتها بطاقتَا هويّة مزوّرتَان تَستخدمهما أثناء التّنقّل، بالإضافة إلى بطاقة هويّة عائدة لابنتها تبيّن أنّها مزوّرة أيضًا"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".