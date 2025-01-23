معروفة باسم "سيدة".. وتنشط بترويج المخدّرات وجرائم خطف!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات حول نشاط إحدى مروّجي المخدرات والخطف وعمليات التزوير في منطقة عكار.

على الفور باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديدها وتوقيفها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات لكشف هويتها وتدعى:

م. ج. (من مواليد عام 1993، لبنانية)

المعروفة باسم “سيدة”، ويوجد بحقها /4/ مذكرات عدلية بجرائم خطف.

بتاريخ 19-01-2025 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصدها على متن بيك أب نوع “تويوتا تاكوما” لون صحراوي دون لوحات وذات زجاج حاجب للرؤية في محلة مفرق كوشا، حيث تم تنفيذ كمين محكم وجرى توقيفها. بتفتيشها والبيك أب، ضبط بحوزتها بطاقتَي هوية مزوّرتَين تستخدمهما أثناء التنقل، بالإضافة إلى بطاقة هوية عائدة لابنتها تبين أنها مزورة أيضًا.

أجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".