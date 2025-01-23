لهذا السبب يحاول نتنياهو تأخير تنفيذ الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان!

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كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنّ "عدم التزام إسرائيل بإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعرض إنجازات الحرب للخطر ويعيد حزب الله لبناء قوته."

وأضاف المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون للصحيفة أنّ " رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان بسبب ضغوط وزير المالية يتسرئيل سموتريتش."

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّ "المجلس الوزاري المصغر يبحث مساء اليوم مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان."

وأوضحت القناة أنّ انعقاد المجلس الوزاري يعقب طلب نتنياهو من ترامب السماح ببقاء الجيش في مواقع بجنوب لبنان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت أنّ "إدارة ترامب تضغط للانسحاب من جنوب لبنان يوم الأحد وفق الاتفاق رغم موافقة إدارة بايدن على التأجيل."