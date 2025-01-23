قطاع الانتشار في التيار نظّم ورشة عمل تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة

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نظّم قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ورشة عمل جمعت مسؤولي الانتشار والماكنة الانتخابية ومنسقي الأقضية والقارات، بهدف تفعيل وتنسيق العمل تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة.

استُهلت الورشة بكلمة لنائب رئيس التيار للشؤون الإدارية، غسان الخوري، الذي أشاد بالجهود المميزة التي يبذلها قطاع الانتشار بإدارة المنسق نديم الجرداق واللجنة التنفيذية.

وأكد الخوري على أهمية دور لبنان المنتشر في إعادة تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة الأزمات التي مر بها الوطن، مشددًا على اهتمام التيار التاريخي بتعزيز العلاقة بين لبنان المقيم والمنتشر، وعدم حصرها في البعد الاقتصادي المالي فقط، بل السعي لخلق ترابط وديناميكية تعاون بين المنتشرين في مختلف القارات.

وأشار الخوري إلى الدور المحوري الذي لعبه التيار في إقرار القانون الانتخابي الحالي، الذي تضمن دائرة الانتشار أو الدائرة 16، بهدف السماح للبنانيين المنتشرين التصويت في الخارج وانتخاب ستة نواب يمثلون تطلعاتهم ومطالبهم، بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية.

كما أوضح تداعيات التعديلات غير الدستورية التي استهدفت القانون الانتخابي، وربطت التصويت بالداخل والتي كانت تهدف اولاً واخيراً إلى ضرب تمثيل التيار الشعبي.

وشدد الخوري على أهمية تعزيز العمل في كافة الأقضية ودول الانتشار استعدادًا للانتخابات المقبلة في ايار 2026، من خلال تكثيف التواصل مع المنتشرين، لنقل رؤية التيار وتوجيهاته وضمان الجهوزية التامة لخوض الاستحقاق الانتخابي.

واختتم الخوري كلمته بالتأكيد على صوابية واستقلالية القرارات السياسية التي يتخذها التيار، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة التي ظن فيها البعض إمكانية القضاء على التيار ومناصريه أو إلغاء دوره السياسي والوطني. كما شدد على استعداد أعضاء التيار الدائم لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

تلت ذلك كلمات لكل من مسؤول الماكينة الانتخابية في الانتشار، جان باخوس، ومسؤول الماكينة الانتخابية المركزية سايد يونس، ومسؤول الاقضية في قطاع الانتشار داني درغام. تناولت الكلمات نتائج الانتخابات في الانتشار لعام 2025، وسبل التحضير لاستحقاق 2026، داعين إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة والمبادرة لتنفيذ المهام المطلوبة بفعالية.