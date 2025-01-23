نقابة موظّفي شركتيّ الخليوي: عقد العمل الجماعي وتعويضات الضمان أولوية

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أكدت النقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان أولويتيّ توقيع عقد العمل الجماعيّ في أسرع وقتٍ ممكن ووضع آلية لصرف تعويضات الضمان الإجتماعي لجميع مُستحقّيها، رافضة أي توظيفات جديدة قبل أن يحصل الموظفون على كل حقوقهم المكتسبة.

صدر عن النقابة البيان الآتي: عُقِدَ إجتماع في مبنى شركة تاتش، ضمَّ إدارتي شركتيّ MIC1 و MIC2 مع أعضاء مجلس النقابة. أكَّد الجميع على أهمِيَّة التعاون القائِم بين النقابة وإدارتي الشركتين، لما فيه خيرُ ومصلحةُ جميع الموظفين، كما تطوُّر القطاع على حدٍّ سواء. وجرى وضعُِ تصَوُّرٍ واضحٍ لمعالجة الأمور العالِقة خلال هذه السنة، تبنَّاه جميع المجتمعين على أن يتُمَّ وضعُ آليةٍ واضحةٍ للتنفيذ، تتضَمَّن ما يلي:

- الحِفَاظ على الحقوق المُكتسَبَة للموظفين، وأوَّلها توقيع عقد العمل الجماعيّ في أسرع وقتٍ ممكن، مع إضافة ما يمكن أن يؤمِّن ديمومة عمل القطاع.

- التأكيد على إستمراريَّة القطاع و أهميَّة إعطاء الموظفين حقوقهم المُستَحِقَّة عن الأعوام السابقة، من مُلحقاتٍ هي أصبحت من أساس وصلب الراتب، بالإضافة إلى زيادات غلاء المعيشة السنويَّة.

- تطبيق سياسة تقييم الموظفين بشكلٍ دوريّ ودائِم وفقاً لمنهجٍ علميٍّ واضح، وحسب الأنظمة الداخليَّة المعمول بها في كلِّ شركة.

- العمل بشكلٍ فعليّ على السير في وضعِ آليةٍ لصرف تعويضات الضمان الإجتماعي لجميع مُستحقّيها، وفقاً لقوانين الضمان المرعيَّةِ الإجراء، و التعاميم ذات الصِلَة.

اضاف البيان: أكَّد الحاضرون أنَّ مَن تَعِبَ وضحَّى في السنين الصِعاب، لهُ الأولويَّة في نيلِ ترقيته المستحِقَّة وحقوقه كاملةً قبل أيِّ توظيفٍ جديدٍ. كما أكَّدت النقابة على حقوق الموظفين غير المثبَّتين، بالتثبيت الوظيفيّ قبل أيَّ توظيف جديد أيضاً، وانَّ إعطاء كل هذه الحقوق يُعتبَر دينا مُمتاز اقبل أيّ عمل آخر. والنقابة ستُتَابِع هذه الملفات و سواها مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش، وسَتعقِدُ إجتماعات دوريَّةً معهُم لهذه الغاية في المستقبل العاجل لمتابعة كل التطوُّرات.