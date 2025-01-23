هل تستمر الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع؟

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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر غد الجمعة حيث ينحسر تدريجياً، يستقر الطقس يوم السبت ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتباراً من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي اّخر مصدره البحر الأسود.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

– غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية.

– ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً.

– تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لحدود الـ ١٦٠٠ متر.

– يتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال الليل.

الجمعة:

– غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات.

– دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠م و ما فوق.

– تنحسر الامطار تدريجياً اعتباراً من المساء ويستقر الطقس تدريجياً.

السبت:

– غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة.

– ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

– يتكون الضباب على المرتفعات.

– يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية خلال الليل.

الأحد:

– غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– ضباب على المرتفعات.

– تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث يرق ورعد ورياح ناشطة.

– تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.