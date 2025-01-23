الجمهورية: "الثنائي": تأليف الحكومة: الثنائي: هناك اتفاق مبدئي منجز... لن نقف عقبة طالما التأليف يحترم القواعد التمثيلية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تأليف الحكومة: استفسرت «الجمهورية» من فريق الثنائي الشيعي الحديث عن عرقلة بسبب إصراره على المالية، فأكّد مصدر بارز فيه أنّ هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والاجتماعان اللذان عُقِدا مع الرئيس المكلّف كانا إيجابيَّين جداً وانتهى التواصل إلى اتفاق على الحقائب السيادية والباقي لا مشكلة فيه على الإطلاق.



وقال المصدر: «نحن أكّدنا للرئيس سلام أنّنا مُسهّلون لعملية التأليف وأنّنا منفتحون على أي تعديل يراه مناسباً في توزيع الحقائب المطروحة علينا»، نافياً أن يكون الرئيس المكلّف قد اتصل مجدّداً، مُعلِناً الرجوع عن الاتفاق أو البحث مجدّداً بحصة الثنائي وحقهم بالتمثيل في الوزارات السيادية.



وأكّد أنّ العلاقة معه ممتازة. وهناك اتفاق مبدئي منجز، ونحن قلنا له من البداية إننا لن نقف عقبة طالما التأليف يحترم القواعد التمثيلية وفيه عدالة في المعايير المتبعة.