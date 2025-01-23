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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 كانون الثاني 2025

23
JANUARY
2025
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الأخبار: العدو يريد البقاء 30 يوما أخرى
حزب الله صرف 400 مليون دولار للمتضررين جزئيًا
لماذا تأخر سلام في إعلان الحكومة؟
بيت حانون: أول الحكاية... وآخرها

 

 

 

اللواء: بن فرحان في بيروت اليوم: عودة الاحتضان العربي للاستقرار والإعمار
ضغوطات نيابية وحزبية تؤخّر التأليف.. وإسرائيل تطالب موافقة أميركية على استمرار الاحتلال بعد الأحد

 

 

 

البناء: تضارب المعلومات حول اليوم 61 لوقف النار.. والجنوبيون يستعدون للعودة الأحد / وزير الخارجية السعودية في بيروت.. والملف الحكومي ينتظر دفعة إنعاش بعد تعثر / حردان: الحكومة مطالبة بإنهاء زمن تجاهل مزارع شبعا وحشد القدرات لتحريرها

 

 


الديار: لبنان امام استحقاق وقف النار وواشنطن: لإنهاء الإنسحاب بمهلة 60 يوماً
سلام عرض على عون خارطة طريق لحكومة تحظى بثقة شعبية وعربية ودولية
انطلاقة الجمهورية الثالثة بعد الانتخابات النيابية...وبن فرحان: السعودية لن تترك الشعب اللبناني

 

 

 

النهار: سلام لن يتراجع ودعم لمعاييره من "الخماسية" بن فرحان يفتح اليوم الصفحة الجديدة مع لبنان

 

 

 


الجمهورية: الخماسية تتدخل لمؤازرة التأليف
العد التنازلي... الإنسحاب بدأ

 

 

 

?l'orient le jour: Accord de cessez-le-feu : Israël va-t-il finalement se retirer du Liban-Sud 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما
الرئيس الأميركي أكد لولي العهد حرصه على تعزيز التعاون مع السعودية

 

 


الأنباء الكويتية: أسلوب جديد قوامه احترام الدستور من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.. وحقيبة «الأشغال» لغير «الثنائي»
حكومة 24 وزيراً من غير الحزبيين للإفادة من الدعم الدولي

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