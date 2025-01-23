الرئيس المكلف... والتوزان بين النصوص الدستورية والأعراف المتبعة

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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة: قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أمام مهمة ليست سهلة، وعليه ايجاد توازن بين مطالب الأحزاب والحصص الطائفية من جهة، وتلبية مقتضيات المصلحة الوطنية والتوجه الدولي من جهة ثانية، من خلال إيجاد توليفة ترضي غالبية الأطراف، دون ان تحدث صدمات في أي اتجاه».

وأضافت المصادر: «على الرئيس المكلف ان يوازن بين النصوص الدستورية والأعراف المتبعة، ذلك ان آليات الحكم في لبنان تستند في معظمها إلى أعراف لها قوة القانون.

وقوة التشكيلة الحكومية لن تكون بتجاوز رغبات الأحزاب والكتل لأنه يحتاج إلى ثقتها، ويمكن تعويض ذلك من خلال البيان الوزاري والتزام القانون.

فالبيان الوزاري هو بمنزلة نهج يحفظ الدستور واحترام القوانين وعدم التساهل مع أي تجاوز».