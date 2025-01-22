رابطة أساتذة التعليم الثانوي تعلن تعليق الاضراب!

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بعد الموقف الذي تمّ أخذه بالإضراب التحذيري وبعد الاتصالات التي حصلت الأمس واليوم وتحرك معالي وزير التربية وفريق عمله للدفع باتجاه معالجة الخلل بتأخير صرف الحوافز ، تم ابلاغنا من قبل معاليه عبر مكتبه بأنّ الرسائل ستبدأ بالوصول إلى مستحقيها غدًا من الساعة ٩ صباحًا، وبالتالي نعلن تعليق الإضراب غدًا الخميس لمراقبة تنفيذ الوعد بذلك، وفي حال أي خلل سنكون مضطرين لاتّخاذ خطوات تصعيدية مباشرة بوجه كل من يعرقل عاجلًا ام آجلًا وأولها إعلان الاضراب الأسبوع المقبل.

وحول قضية الراتبين أكّد معاليه وفريق عمله باستكمال الجهود لاقرارهما سريعًا مع المفعول الرجعي، بعد ان انجزت غالبية الخطوات اللازمة لذلك.

إن هدفنا واستراتيجية عملنا النقابي ليست حوافز لا تغني ولا تثمن، كما أنّنا لسنا ممّن يضيع البوصلة الحقوقية، فمطلبنا واضح ولا تراجع عنه هو سلسلة رتب ورواتب عادلة توازي التضخم المالي، وإنّنا بانتظار إعلان الحكومة الجديدة لنبدأ المرحلة المطلبية الجديدة “استعادة حقوقنا المهدورة منذ سنوات” وهي سلسلة رتب ورواتب عادلة تضمن الحياة الكريمة للأساتذة.