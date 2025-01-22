الجيش: توقيف مواطنين إثنين في بئر حسن وإيعات ببعلبك

A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) لإقدامه على تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، وفرض خوات وافتعال الإشكالات وإطلاق النار وتعاطي المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية في منطقة إيعات – بعلبك منزل المواطن (ا.ا.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.