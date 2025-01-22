ولعت بين نواب التغيير وزرازير... محاولة اقصاء والاخيرة ترد: الوطن لا يبنى بالاحقاد

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كتبت النائب سينتيا زرازير عبر حسابه على منصة "اكس":

منشور لاخذ العلم الى جمهور ١٧ تشرين وكل من ينشد بناء وطن. علمتُ اليوم، ان اجتماعاً حصل بالامس لنواب التغيير ، ثم اجتماع ثاني اليوم، تلا ذلك توجههم لزيارة حضرة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام. لم اتبلغ لا بالاجتماع الاول ولا بالاجتماع الثاني ولا بالزيارة.

ما اعرفه انني ونواب التغيير وصلنا الى الندوة البرلمانية لتمثيل قيم ومطالب الشعب اللبناني في ١٧ تشرين. مسرورة لعودة الحياة الى تكتل نواب التغيير عسى ان يستمر. لا اعلم سبب اقصائي، لربما الاتّصال الذي حصل معي و سُرّب مجتزءاً واعتذرت عليه بكل حال

ما افهمه ان الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية