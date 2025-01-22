ينشطان بسرقة الكابلات الهاتفية... اليكم ما حصل

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة، ولاسيّما سرقة الكابلات العائدة لشركة أوجيرو، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، بعد رصدٍ ومتابعة، ومن خلال كمينٍ محكم في محلّة العبدة، تمكّنت دوريّة من مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 17-01-2025 من توقيف كل من اللّبنانيّيَن: (أ. ك. من مواليد عام ١٩٩٣) (م. ق. من مواليد عام ١٩٨٤) على متن "بيك أب" من دون لوحات، وضبطت بحوزتهما /1320/ كلغ من النّحاس المستخرج من كابلات هاتفيّة مسروقة عائدة لشركة أوجيرو، إضافةً إلى ضبط /73/ حبّة كبتاغون، وأحيل الموقوفان والمضبوطات إلى المراجع المختصّة، بناءً على إشارة القضاء".