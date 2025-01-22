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أرسلان: ثلاث مسائل أساسية كنا ولا زلنا نطالب بها

22
JANUARY
2025
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "في ظلّ أمل اللبنانيين الكبير بالتغيير الفعلي في المقاربات التقليدية المتبعة بتشكيل الحكومات على مدى ثلاثين سنة، نأمل من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، كذلك من الكتل النيابية والنواب المستقلين أن يخرجوا من الطريقة التي كانت متبعة ويعطوا للبنانيين نموذجاً تغييريّاً في ثلاث مسائل أساسية كنا ولا زلنا نشدد عليها ونطالب بها منذ سنوات طويلة، وهي:
 
اولاً: لا يجوز إلا اعتماد المداورة في الحقائب الوزارية…
 
ثانياً: كسر التقليد المتبع وهو بدعة غير دستورية على الإطلاق بما يسمى أربع وزارات سيادية محتكرة لأربع طوائف من دون سواها.
 
ثالثاً: يجب إقرار نظام داخلي جديد ينظّم عمل مجلس الوزراء بطريقة حديثة ومتطورة تطبيقاً للنصوص الدستورية كافة، خصوصاً في موضوع تحديد المهل لتوقيع المراسيم من قبل رئيس الحكومة والوزراء، إذ لا يجوز ان تكون هناك مهلة لرئيس الدولة محددة بالدستور وألاّ تكون هناك مهل للحكومة وأعضائها لكي يستقيم عمل المؤسسات بطريقة ديمقراطية وشفافة على قاعدة الروحية الدستورية.
 
الأمل الآن موجود، ونتمنّى أن يُترجَم على الواقع وإلا سنكون ما زلنا نعقد الآمال في الشكل وليس في المضمون. مع تمنّياتي بالتوفيق والخلاص لهذا الوطن والشعب المنكوب".
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