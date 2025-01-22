فواتير مولّدات خياليّة في طرابلس.. وأمن الدولة تتحرّك!

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في إطار متابعة تطبيق القرارات الرسمية، قامت دوريّات من المديرية العامة لأمن الدولة في طرابلس، بجولات على أصحاب المولدات الكهربائية برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد، وخلال الجولة، تمّ توجيه إنذارات للمخالفين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسميّة الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

تؤكد المديريّة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يضرّ بمصلحة المواطنين، وأن الإجراءات القانونيّة ستُتّخذ بحقّ كل من تثبت مخالفته. وتدعو المديريّة أصحاب المولدات إلى التعاون لما فيه مصلحة الجميع، حفاظًا على العدالة والاستقرار الاجتماعيّين.