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أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة وثلوج!

22
JANUARY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة ، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر ، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط  بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا، ابتداء من مساء هذا اليوم حيث يتحول الطقس الى متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة ، وتبلغ ذروته نهار الخميس حيث يخف تأثيره تدريجيا ابتداء من بعد ظهر يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ، والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءا من بعد الظهر مع تكاثف الغيوم ليلا مح احتمال هطول امطار بدءا من الفترة المسائية، و تشتد غزارتها فجر الخميس مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية.

الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة ، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر ، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية .

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع هطول امطار متفرقة، مترافقة مع برق و رعد و ثلوج على ارتفاع 1800متر، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية مساء، سرعتها بين 20 و 35 كم/س، تنشط احيانا لتصل سرعتها إلى 50 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات ليلا بسب الضباب الكثيف و اثناء هطول الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 70 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1.5 متر)، حرارة سطح الماء:  19 درجة.

-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,41

-ساعة غروب الشمس: 16,59

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