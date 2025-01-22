بندورة مهرّبة "تفترش" طريق عكار!

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شهد طريق الكويخات-حلبا في منطقة عكار مساء أمس الثلاثاء حادث انقلاب شاحنة صغيرة (بيك أب) محمّلة بكميات كبيرة من البندورة المهربة من سوريا، كانت معدة للبيع في الأسواق اللبنانية.

وكانت قد اصطدمت الشاحنة بعامود كهرباء إلى جانب الطريق بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها وانتشار حمولتها من البندورة على الطريق.

على الفور، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيقات مع سائق الشاحنة لمعرفة ملابسات الحادث.

وسبق أن شهدت مناطق عدة في شمال لبنان حالات مشابهة تتعلق بتهريب المنتجات الزراعية السورية، حيث تُباع هذه المنتجات بأسعار منخفضة، مما يضر بالمزارعين اللبنانيين الذين يعانون من تكاليف إنتاج مرتفعة مقارنة بالبضائع المهربة.