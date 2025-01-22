عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2025

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الأخبار: كيف يتعامل اللاعبون الكبار مع معركة التشكيل

تأليف الحكومة... خلافات أم مناورات؟

مخيم جباليا روح المقاومة

النهار: الرئيس المكلّف في بعبدا يردّ على موجات التشكيك والعهد يتحدث عن ضمانات دولية لانسحاب إسرائيل

اللواء: جهود متقدمة لإصدار مراسيم التأليف بـ«معايير دستورية ونيابية»

سلام يميل إلى حكومة الـ24 .. ووزير الخارجية السعودي يؤكد زيارته إلى لبنان

الجمهورية: بن فرحان: لإجراءات وإصلاحات حقيقية

حكومة نهوض وإصلاح



الديار: سلام متمسك بصلاحياته: لست «ليبان بوست»... عقبات امام التأليف؟

التعيينات الأمنية على نار حامية... هل تبدأ المداورة من المراكز الهامة؟

ماكرون لفريقه: مؤتمر لإعادة الاعمار في بيروت بحضور دولي



البناء: ترامب: عفو عن مستوطنين وغزة فرصة عقارية… وأزور السعودية إذا دفعت أكثر / مغربي يطعن 4 مستوطنين في تل أبيب و4 جنود جرحى بعبوة للمقاومة في جنين / سلام يلتقي عون لمناقشة التصورات الحكومية… والعقد عند من يدّعون أبوة التسمية

l'orient le jour: Salam hausse le ton face au tandem : C’est à moi de former le gouvernement



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: ترمب يطلق مشروع «ستارغيت» العملاق للذكاء الاصطناعي

باستثمارات تزيد عن 500 مليار دولار

الأنباء الكويتية: حرية الاختيار متروكة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بتشكيلها .. وسلام من بعبدا: حكومتي ستكون حكومة إصلاح .. ولا للمحاصصة

الحكومة وشيكة وأسماء الوزراء قيد التداول والصراع على «الحقائب» مفتوح