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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 كانون الثاني 2025

22
JANUARY
2025
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الأخبار: كيف يتعامل اللاعبون الكبار مع معركة التشكيل
تأليف الحكومة... خلافات أم مناورات؟
مخيم جباليا روح المقاومة

 

 

 

 

النهار: الرئيس المكلّف في بعبدا يردّ على موجات التشكيك والعهد يتحدث عن ضمانات دولية لانسحاب إسرائيل

 

 

 

 

اللواء: جهود متقدمة لإصدار مراسيم التأليف بـ«معايير دستورية ونيابية»
سلام يميل إلى حكومة الـ24 .. ووزير الخارجية السعودي يؤكد زيارته إلى لبنان

 

 

 

الجمهورية: بن فرحان: لإجراءات وإصلاحات حقيقية
حكومة نهوض وإصلاح

 

 

 


الديار: سلام متمسك بصلاحياته: لست «ليبان بوست»... عقبات امام التأليف؟
التعيينات الأمنية على نار حامية... هل تبدأ المداورة من المراكز الهامة؟
ماكرون لفريقه: مؤتمر لإعادة الاعمار في بيروت بحضور دولي

 

 

 


البناء: ترامب: عفو عن مستوطنين وغزة فرصة عقارية… وأزور السعودية إذا دفعت أكثر / مغربي يطعن 4 مستوطنين في تل أبيب و4 جنود جرحى بعبوة للمقاومة في جنين / سلام يلتقي عون لمناقشة التصورات الحكومية… والعقد عند من يدّعون أبوة التسمية

 

 

 

 

l'orient le jour: Salam hausse le ton face au tandem : C’est à moi de former le gouvernement

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يطلق مشروع «ستارغيت» العملاق للذكاء الاصطناعي
باستثمارات تزيد عن 500 مليار دولار

 

 

 

الأنباء الكويتية: حرية الاختيار متروكة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بتشكيلها .. وسلام من بعبدا: حكومتي ستكون حكومة إصلاح .. ولا للمحاصصة
الحكومة وشيكة وأسماء الوزراء قيد التداول والصراع على «الحقائب» مفتوح

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