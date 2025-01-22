اللواء: وزراء جدد؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

جرى تداول بعض الاسماء المرشحة في التشكيلة الحكومية، مثل المحامي محمد عالم (للداخلية)، وعامر البساط (للاقتصاد) وياسين جابر (للمالية) وصلاح عسيران (للعمل او الصناعة) وفايز رسامني (للاشغال) والقاضي من آل عنيسي (للعدلية) وطلال المقدسي (للاعلام).



وطوني الرامي (للسياحة) والصحة لمقرّب من حزب لله، والشؤون الاجتماعية (للمردة) والدفاع من (حصة رئيس الجمهورية) والطاقة (القوات اللبنانية).

ومع ذلك، لم تصدر مراسيم تأليف الحكومة الليلة الماضية، مع العلم ان الامين العام لمجلس الوزراء كان ايضاً في قصر بعبدا.



